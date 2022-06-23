В ЮНЕСКО назвали число знищених росією пам’яток в Україні. Фото: times.kharkiv.ua

https://racurs.ua/ua/n172003-v-unesko-nazvaly-chyslo-znyschenyh-rosiieu-pam-yatok-v-ukrayini.html

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Армія росії повністю або частково зруйнувала 152 об'єкти культурної та історичної спадщини з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Росіяни атакували ракетами, бомбити та розстрілювали музеї, пам’ятники, церкви та інші релігійні споруди, бібліотеки та й видатні будівлі. Десятки об'єктів були пошкоджені з початку російського вторгнення 24 лютого, три чверті з них — в Харківській і Донецькій областях, а також поблизу Києва. Про це заявив генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай, передає прес-служба організації.

На щастя не постраждали сім українських об'єктів Всесвітньої спадщини, таких як Софійський собор і будівлі Києво-Печерської Лаври.

В ЮНЕСКО наголошують, що напади на культурні об'єкти України повинні бути зупинені. Російські солдати, які будуть визнані винними у навмисному руйнуванні об'єктів української спадщини, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Культурна спадщина у всіх його формах не повинна ставати об'єктом нападу ні за яких обставин, — наголосив гендиректор ЮНЕСКО.

За словами Азулая, агентство допомагає владі України позначити пам’ятки відмітним «синім щитом», що означає їх захист відповідно до Гаазької конвенції про культуру під час збройного конфлікту 1954 року, підписаної як рф, так і Україною.

Нагадаємо, у Маріуполі російські військові знищили художній музей імені Архипа Куїнджі. Фонд музею складали близько 2 тис. експонатів — живопис, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, графіка та скульптури.