Найближчі плани армії рф розкрили в Міноборони. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n172002-nayblyjchi-plany-armiyi-rf-rozkryly-v-minoborony.html

Ракурс

російська федерація веде проти Україну війну на виснаження.

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До такого висновку дійшли фахівці Головного управління розвідки, які проаналізували бойові дії. Окупанти націлилися на чотири міста на Донбасі. Про це 22 червня заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу.

За словами чиновника, найближчим часом армія рф намагатиметься захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо російському командуванню потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

А далі противник планує зосередити сили для захоплення найбільших міст Донецької та Луганської областей — Краматорськом та Слов’янськом. Маляр переконує, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська можуть дійти до Лисичанська найближчими днями. Сьогодні, 23 червня, Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сєверодонецькому напрямку окупанти готуються до форсування річки Сіверський Донець.