Частина українських сил на Луганщині відійшла, щоб не потрапити до оточення

https://racurs.ua/ua/n171983-chastyna-ukrayinskyh-syl-na-luganschyni-vidiyshla-schob-ne-potrapyty-do-otochennya.html

Ракурс

Російська армія просунулась до Лисичанська, а частина українських сил на Луганщині відійшла, щоб не потрапити до оточення.

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Про це 23 червня інформує британська розвідка у щоденному зведенні ситуації на фронті.

З 19 червня росіяни, імовірно, просунулися на понад 5 км до південних підступів Лисичанська, а деякі частини Збройних сил України відійшли, щоб уникнути оточення.

Покращені показники росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню. Цим повзучим просуванням по околицях забудованої території російські війська піддають тиску ЗСУ на Лисичансько-Сєвєродонецьку кишеню.

В розвідці Великої Британії зазначають, що російські зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної Донецької області залишаються в глухому куті.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни позбирали всі резерви, навіть вивели частину сил з нещодавно окупованих територій та направили їх на штурм Сєвєродонецька і в напрямку Золоте — Тошківка. Ситуація вкрай важка.

Траса Лисичанськ — Бахмут, за його словами, непроїзна, адже росіяни її постійно обстрілюють. У Лисичанську проводять так звану «тиху» евакуацію.

Нагадаємо, що від 22 червня Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині окуповані ворогом.