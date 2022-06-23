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Ракурс
Частина українських сил на Луганщині відійшла, щоб не потрапити до оточення

Частина українських сил на Луганщині відійшла, щоб не потрапити до оточення

23 чер 2022, 09:09
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Російська армія просунулась до Лисичанська, а частина українських сил на Луганщині відійшла, щоб не потрапити до оточення.



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Про це 23 червня інформує британська розвідка у щоденному зведенні ситуації на фронті.

З 19 червня росіяни, імовірно, просунулися на понад 5 км до південних підступів Лисичанська, а деякі частини Збройних сил України відійшли, щоб уникнути оточення.

Покращені показники росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню. Цим повзучим просуванням по околицях забудованої території російські війська піддають тиску ЗСУ на Лисичансько-Сєвєродонецьку кишеню.

В розвідці Великої Британії зазначають, що російські зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної Донецької області залишаються в глухому куті.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни позбирали всі резерви, навіть вивели частину сил з нещодавно окупованих територій та направили їх на штурм Сєвєродонецька і в напрямку Золоте — Тошківка. Ситуація вкрай важка.

Траса Лисичанськ — Бахмут, за його словами, непроїзна, адже росіяни її постійно обстрілюють. У Лисичанську проводять так звану «тиху» евакуацію.

Нагадаємо, що від 22 червня Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині окуповані ворогом.

Джерело: Ракурс


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