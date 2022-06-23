Залужный объяснил, почему ВСУ вынуждены вести маневренную оборону. Фото: bukinfo.com.ua

https://racurs.ua/n172004-zalujnyy-obyasnil-pochemu-vsu-vynujdeny-vesti-manevrennuu-oboronu.html

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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зробив важливу заяву про події на фронті.

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Він зазначив, що українські військові змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі, оскільки противник має вогневу перевагу. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Про це Залужний повідомив у соцмережі Facebook.

Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Незважаючи ні на що ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована, — наголосив він.

Головнокомандувач запевнив, що кожен метр захопленої окупантом землі залитий кров’ю ворогів.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що з 19 червня росіяни, імовірно, просунулися на понад 5 км до південних підступів Лисичанська, а деякі частини Збройних сил України відійшли, щоб уникнути оточення.