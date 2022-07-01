Пентагон рассматривает 1300 предложений о поставках оружия Украине — CNN

https://racurs.ua/n172256-pentagon-rassmatrivaet-1300-predlojeniy-o-postavkah-orujiya-ukraine-cnn.html

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Пентагон розглядає 1 тис. 300 пропозицій від 800 американських компаній щодо виготовлення та постачання зброї для України. Міністерство оборони США найближчими тижнями ухвалить відповідне рішення.

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Розробки включають:

засоби протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні системи;

засоби протитанкової, протипіхотної, оборони;

засоби берегової оборони;

контрбатарейний та захищений зв’язок.

Усі ці предмети озброєння були визначені Україною як ключова військова потреба, пише CNN.

В рамках ініціативи американського оборонного відомства щодо «виконання пріоритетних запитів України на допомогу в галузі безпеки» Пентагон запросив дані для можливого виробництва зброї для Києва та потреб Збройних сил США.

Серед умов — термінове постачання у період від 30 до 180 днів. Компанії попросили уточнити, на якому типі повітряної, наземної чи морської платформи може бути розгорнута їхня зброя, і чи є в них щось у виробництві.

Фінансування потенційно може надійти з Ініціативи сприяння безпеці України, яка є банком на суму майже 1 млрд дол. для укладання контрактів на постачання зброї для України. Контракти на суму майже 240 млн дол. були укладені в різних областях, від безпілотників Switchblade до безпечних пристроїв зв’язку.

Нагадаємо, раніше партнери у постачанні Києву віддавали перевагу радянській техніці, з якою добре знайомі українські військові. Проте захисники пройшли навчання і почали отримувати сучаснішу зброю виробництва країн Заходу.