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Пентагон має 1300 пропозицій від 800 компаній щодо зброї для України — CNN

Пентагон має 1300 пропозицій від 800 компаній щодо зброї для України — CNN

1 лип 2022, 10:40
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Пентагон розглядає 1 тис. 300 пропозицій від 800 американських компаній щодо виготовлення та постачання зброї для України. Міністерство оборони США найближчими тижнями ухвалить відповідне рішення.



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Розробки включають:

  • засоби протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні системи;

  • засоби протитанкової, протипіхотної, оборони;

  • засоби берегової оборони;

  • контрбатарейний та захищений зв’язок.

Усі ці предмети озброєння були визначені Україною як ключова військова потреба, пише CNN.

В рамках ініціативи американського оборонного відомства щодо «виконання пріоритетних запитів України на допомогу в галузі безпеки» Пентагон запросив дані для можливого виробництва зброї для Києва та потреб Збройних сил США.

Серед умов — термінове постачання у період від 30 до 180 днів. Компанії попросили уточнити, на якому типі повітряної, наземної чи морської платформи може бути розгорнута їхня зброя, і чи є в них щось у виробництві.

Фінансування потенційно може надійти з Ініціативи сприяння безпеці України, яка є банком на суму майже 1 млрд дол. для укладання контрактів на постачання зброї для України. Контракти на суму майже 240 млн дол. були укладені в різних областях, від безпілотників Switchblade до безпечних пристроїв зв’язку.

Нагадаємо, раніше партнери у постачанні Києву віддавали перевагу радянській техніці, з якою добре знайомі українські військові. Проте захисники пройшли навчання і почали отримувати сучаснішу зброю виробництва країн Заходу.

Джерело: Ракурс


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