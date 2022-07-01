США вперше в історії продали Європі більше газу за росію

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США вперше в історії продали Європі більше газу, аніж росія. Про це за підсумками червня поточного року заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

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Нещодавнє різке скорочення подання росією обсягів природного газу до країн Європейського Союзу означає, що це перший місяць в історії, коли Брюссель імпортував більше сировини у вигляді зрідженого природного газу зі США, ніж через трубопроводи з росії.

Падіння російської пропозиції вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими, — повідомив Бірол.

Останніми місяцями ЄС імпортує рекордні обсяги американського зрідженого газу. Відповідно до даних Міністерства енергетики США, у квітні 2022 року на п’ять європейських країн — Францію, Іспанію, Велику Британію, Нідерланди та Польщу — припадало 54,1% загального американського експорту зрідженого газу.

Канада також веде перемовини відносно постачання газу та нафти з європейськими країнами, зокрема з Іспанією та Німеччиною.

Нагадаємо, Китай та Індія після впровадження ембарго з боку європейських держав стали головними покупцями дешевої російської нафти, допомагаючи кремлю диверсифікувати втрати від санкцій країн Заходу.