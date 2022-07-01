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Шольц - путін довго готувався до війни, вона може затягнутися
Шольц — путін довго готувався до війни, вона може затягнутисяhttps://racurs.ua/ua/n172254-sholc-putin-dovgo-gotuvavsya-do-viyny-vona-moje-zatyagnutysya.htmlРакурс
Війна росії проти України може тривати ще «довгий час». Таку думку висловив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю телеканалу CBS News. З його слів, російський диктатор й воєнний злочинець володимир путін готувався до війни з Україною «щонайменше рік», і тому, ймовірно, зможе вести затяжний повномасштабний наступ ще «довгий час».
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На запитання, «коли у росії більше не буде можливості продовжувати війну й у путіна закінчиться зброя та чи триватиме це роками?», Шольц сказав наступне:
Він (путін — ред.) лідер дуже великої країни, в якій живе багато людей, з великими ресурсами… Він веде жорстоку війну… І він готувався до тривалої війни. Думаю, рішення розпочати її було ухвалено за рік до початку або, можливо, раніше, тому він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго, — зазначив канцлер Німеччини.
Проте, Шольц додав, що хоч путін і «не визнає цього», росія вже відчуває на собі вплив західних санкцій.
путін розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку, — додав німецький політик.
Шольц також назвав росію «не настільки розвиненою», і додав, що вона «справді потребує всіх технологій іншого світу для того, щоб мати аналогічний рівень життя і шанс бути частиною світової економіки».
Журналісти нагадали Шольцу, що Берлін щомісяця купує російського газу на 2 млрд дол., на що німецький канцлер вказав, що путін нічого не може на них купити через санкції.
Він не може нічого купити за гроші, які він отримує від нас, через його рішення — він стикається з усіма цими санкціями на імпорт сучасних технологій і речей, які він шукає… Тож це те, що (путіна — ред.) дуже розлютило, — переконаний Шольц.