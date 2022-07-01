Шольц - путін довго готувався до війни, вона може затягнутися

https://racurs.ua/ua/n172254-sholc-putin-dovgo-gotuvavsya-do-viyny-vona-moje-zatyagnutysya.html

Ракурс

Війна росії проти України може тривати ще «довгий час». Таку думку висловив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю телеканалу CBS News. З його слів, російський диктатор й воєнний злочинець володимир путін готувався до війни з Україною «щонайменше рік», і тому, ймовірно, зможе вести затяжний повномасштабний наступ ще «довгий час».

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На запитання, «коли у росії більше не буде можливості продовжувати війну й у путіна закінчиться зброя та чи триватиме це роками?», Шольц сказав наступне:

Він (путін — ред.) лідер дуже великої країни, в якій живе багато людей, з великими ресурсами… Він веде жорстоку війну… І він готувався до тривалої війни. Думаю, рішення розпочати її було ухвалено за рік до початку або, можливо, раніше, тому він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго, — зазначив канцлер Німеччини.

Проте, Шольц додав, що хоч путін і «не визнає цього», росія вже відчуває на собі вплив західних санкцій.

путін розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку, — додав німецький політик.

Шольц також назвав росію «не настільки розвиненою», і додав, що вона «справді потребує всіх технологій іншого світу для того, щоб мати аналогічний рівень життя і шанс бути частиною світової економіки».

Журналісти нагадали Шольцу, що Берлін щомісяця купує російського газу на 2 млрд дол., на що німецький канцлер вказав, що путін нічого не може на них купити через санкції.