Россияне пытаются бежать с места боев в Крым по Арабатской стрелке — разведка

https://racurs.ua/n172261-rossiyane-pytautsya-dezertirovat-v-krym-po-arabatskoy-strelke-razvedka.html

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Воєнні злочинці росії намагаються втекти з місця бойових дій в окупований Крим по Арабатській стрілці. Про це повідомляє 1 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Зокрема, в окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група дезертирів віком 18−20 років у військовій формі російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Вони випрошують їжу і воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Воєнні злочинці рф рухаються в бік Криму.

При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються. Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових… Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим», — зазначили у розвідці.

Як вказують захисники України, головна причина втечі окупантів — великі втрати внаслідок ударів артилерії ЗСУ.