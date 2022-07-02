Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Гайдай

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Ракурс

Російські окупанти продовжують спроби повного захоплення Луганщини.

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Рашисти атакують з різних боків, залучивши вкрай великі сили військових і техніки. Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що впродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях, — наголошує Гайдай.

За його словами, у Лисичанську ледве встигають ліквідувати масштабні загоряння.

Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі — якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки, — зазначає Гайдай.

Гайдай додав, що вчора, 1 липня, ЗСУ відбили два масованих наступи росіян — в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог намагався провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.