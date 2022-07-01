Россияне сознательно бомбили драмтеатр с людьми в Мариуполе - Amnesty International

https://racurs.ua/n172277-rossiyane-soznatelno-bombili-dramteatr-s-ludmi-v-mariupole-amnesty-international.html

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Amnesty International визнала бомбардування драмтеатру у Маріуполі воєнним злочином росії.

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Міжнародна правозахисна організація зібрала свідчення 52 уцілілих та очевидців, 28 з яких перебували в театрі або біля нього в момент атаки, а також проаналізувала інші матеріали.

Розслідувачі Amnesty дійшли висновку, що удару по театру завдали російські військові, найімовірніше, скинувши з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно. Причому зробили це, знаючи, що в театрі ховаються сотні мирних жителів.

Міжнародний кримінальний суд та всі інші органи мають розслідувати цей напад як військовий злочин. Усіх винних мають притягнути до відповідальності за дії, що спричинили смерть та руйнування, — заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Точна кількість жертв удару по театру остаточно досі не встановлена. Одразу після нападу в Маріупольській міськраді заявили, що загинули майже 300 людей.

20 травня 2022 року російські окупаційні сили завершили розбирання руїн драмтеатру у Маріуполі та вивезення тіл загиблих у ньому людей.