Планы россиян после захвата Лисичанска раскрыла британская разведка

Планы россиян после захвата Лисичанска раскрыла разведка. Фото:

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Захопленням міста Лисичанськ у Луганській області російські окупанти не обмежаться.

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Після цього загарбники можуть спрямувати свої потуги на захоплення всієї Донецької області. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, яке Міністерство оборони Великої Британії опублікувало в Twitter.

Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося, під контролем України. Тепер увага росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил, — зазначають у розвідці.

Крім того, союзники зазначають, що російське вторгнення завдає руйнівного впливу на сільськогосподарський сектор України — повномасштабна війна призвела до серйозних збоїв у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

Також блокада росіянами Одеси обмежує експорт українського зерна. Через війну експорт сільськогосподарської продукції України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року.

Нагадаємо, 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, українські оборонці після важких боїв були змушені відійти із займаних позицій і рубежів у місті Лисичанську Луганської області. А вже 4 липня в Генштабі заявили, що окупантам вдалося форсувати річку Сіверський Донець, ворог закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки.