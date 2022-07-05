В оккупированной Ясиноватой горели казармы российских оккупантов

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Ракурс

Демілітаризація так званої «днр» у розпалі.

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Збройні сили України вдарили по казармі з росіянами в окупованій Ясинуватій, повідомив 4 липня Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

На тимчасово окупованій частині Донецької області горів військовий об'єкт російських загарбників.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ публікуючи відповідні фото.

Наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками, — йдеться у коментарі до фото.

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, ймовірно, по казармі російських окупантів влучили бійці Збройних сил України.

«Мілітарний» пише, що удар був завданий артилерією чи з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), або навіть HIMARS, які останнім часом ЗСУ все частіше використовують для ураження військових об'єктів ворога.

Ясинувата розташована за 21 км від нині окупованого Донецька. Місто з 2014 перебуває під контролем російських загарбників.

Крім того, другий день поспіль в Донецьку вибухають ворожі склади. 5 липня боєкомплект детонує на заводі «Камаз Центр» та залізниці.

Журналіст Денис Казанський повідомляє, що в окупованому Донецьку горить і вибухає склад із російськими боєприпасами в районі залізничного вокзалу.

Виродки спеціально складують снаряди у житлових кварталах, щоб прикритися людьми, а потім кричать, що ЗСУ стріляють у мирних жителів. Але багато хто з донеччан розуміє, що відбувається, і зазначають, що вибухають саме склади боєприпасів, — пише Казанський.

В окупованій Кадіївці у ніч на 5 липня горів та детонував склад росіян.