Спикер российской госдумы пригрозил США возвращением Аляски (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172431-spiker-rossiyskoy-gosdumy-prigrozil-ssha-vozvrascheniem-alyaski-video.htmlРакурс
Російський держцирк (державна дума рф) гучно струсонуло реготом — спікер нижньої палати так званого парламенту росії в’ячеслав володін заявив, що США варто пам’ятати, що Аляска колись належала росії.
На його думку, США потрібно про це думати, «коли вони намагаються розпоряджатися» ресурсами росії за кордоном. Він також сказав, що росії є що повертати в США.
Порядність не означає слабкість. Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її території Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати, — сказав Володін на засіданні Держдуми.
З 1799 по 1867 рік Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської Імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни.
Договір про продаж Аляски США підписали у березні 1867 року у Вашингтоні.
Крім того, Володін сьогодні заявив, що коронавірус створили в біолабораторії США, тому Сполучені Штати «повинні компенсувати збитки державам, які постраждали від пандемії».
Як «доказ» Володін навів цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в США.
Сьогодні, коли звучать такі звинувачення, Байден мовчить. Боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії. Мільйони хворих та загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей — наслідки COVID-19, за які Вашингтону необхідно понести відповідальність. Військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі, мають бути зупинені та розсекречені. Всім державам, які постраждали від пандемії, США зобов’язані компенсувати завдані збитки, — сказав Володін.