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Ракурс
Спікер російської держдуми пригрозив США поверненням Аляски

Спікер російської держдуми пригрозив США поверненням Аляски (ВІДЕО)

6 лип 2022, 19:36
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Російський держцирк (державна дума рф) гучно струсонуло реготом — спікер нижньої палати так званого парламенту росії в’ячеслав володін заявив, що США варто пам’ятати, що Аляска колись належала росії.



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На його думку, США потрібно про це думати, «коли вони намагаються розпоряджатися» ресурсами росії за кордоном. Він також сказав, що росії є що повертати в США.

Порядність не означає слабкість. Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її території Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати, — сказав Володін на засіданні Держдуми.

З 1799 по 1867 рік Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської Імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни.

Договір про продаж Аляски США підписали у березні 1867 року у Вашингтоні.

Крім того, Володін сьогодні заявив, що коронавірус створили в біолабораторії США, тому Сполучені Штати «повинні компенсувати збитки державам, які постраждали від пандемії».

Як «доказ» Володін навів цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в США.

Сьогодні, коли звучать такі звинувачення, Байден мовчить. Боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії. Мільйони хворих та загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей — наслідки COVID-19, за які Вашингтону необхідно понести відповідальність. Військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі, мають бути зупинені та розсекречені. Всім державам, які постраждали від пандемії, США зобов’язані компенсувати завдані збитки, — сказав Володін.

Джерело: Ракурс


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