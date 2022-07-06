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Росіян садитимуть на 20 років за перехід на бік ворога та військові дії проти інтересів рф
Росіян садитимуть на 20 років за перехід на бік ворога та військові дії проти інтересів рфhttps://racurs.ua/ua/n172427-rosiyan-sadytymut-na-20-rokiv-za-perehid-na-bik-voroga-ta-viyskovi-diyi-proty-interesiv-rf.htmlРакурс
Росіян садитимуть на 20 років за «перехід на бік супротивника» та «військові дії проти інтересів РФ»
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Держдума ухвалила у третьому читанні закон, який прирівнює до державної зради (ст. 275 КК) «перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту» (покарання — від 12 до 20 років позбавлення волі), повідомляє російський «Інтерфакс».
Під цим розуміється участь у складі «безпосередньо протистоять рф сил (військ) іноземної держави, міжнародної чи іноземної організації у збройному конфлікті, військових діях чи інших діях із застосуванням озброєння та військової техніки».
Також закон доповнює ст. 208 КК («Організація збройного формування») «відповідальність за участь громадянина РФ у збройному конфлікті чи військових діях проти інтересів країни за відсутності ознак державної зради». Покарання передбачає від 12 до 20 років ув’язнення зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів.
Крім того, законом запроваджується кримінальна відповідальність за участь у небажаній іноземній організації не лише на території, а й за межами росії, а також додаткові покарання за співпрацю з іноземними спецслужбами та публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки росії.