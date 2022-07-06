Росіян садитимуть на 20 років за перехід на бік ворога та військові дії проти інтересів рф

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Росіян садитимуть на 20 років за «перехід на бік супротивника» та «військові дії проти інтересів РФ»

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Держдума ухвалила у третьому читанні закон, який прирівнює до державної зради (ст. 275 КК) «перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту» (покарання — від 12 до 20 років позбавлення волі), повідомляє російський «Інтерфакс».

Під цим розуміється участь у складі «безпосередньо протистоять рф сил (військ) іноземної держави, міжнародної чи іноземної організації у збройному конфлікті, військових діях чи інших діях із застосуванням озброєння та військової техніки».

Також закон доповнює ст. 208 КК («Організація збройного формування») «відповідальність за участь громадянина РФ у збройному конфлікті чи військових діях проти інтересів країни за відсутності ознак державної зради». Покарання передбачає від 12 до 20 років ув’язнення зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів.

Крім того, законом запроваджується кримінальна відповідальність за участь у небажаній іноземній організації не лише на території, а й за межами росії, а також додаткові покарання за співпрацю з іноземними спецслужбами та публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки росії.