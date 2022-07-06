ЄC розробляє правову базу для використання конфіскованих російських активів для відбудови України

https://racurs.ua/ua/n172430-iec-rozroblyaie-pravovu-bazu-dlya-vykorystannya-konfiskovanyh-rosiyskyh-aktyviv-dlya-vidbudovy.html

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Європейська комісія, уряд ЄС, вважає справедливим рішення віддати на потреби України заморожені російські активи та активи російських олігархів.

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Правова база для передачі вже готується, — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 липня на засіданні Європарламенту.

Згодом на брифінгу у Страсбурзі вона розповіла, що ЄС розробляє законодавство, яке дозволить конфіскувати підсанкційні російські активи та використати їх на відбудову України.

Президент Єврокомісії зазначила, що це — «питання справедливості» і наразі ЄС працює над тим, аби «підготувати юридичну основу для використання активів росії та її олігархів на користь України».

Крім того, Ляєн заявила, що 27 країн Європейського Союзу повинні розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підготуватися до повного припинення російського газу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

5 липня очільниця ЄК на конференції з відновлення України у Лугано сказала, що допомогти відновити Україну є моральним обов’язком цивілізованого світу. На цьому заході показали карту відновлення українських регіонів Заходом після закінчення війни з росією.

Після запровадження санкцій італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) заморозила пов’язане з росією майно на суму понад 1,7 млрд євро.

Ірландія уже заморозила банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб на суму 1,72 млрд євро. Парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із росією активів, які потрапили під санкції.

Німеччина заморозила російські активи на 4,48 млрд євро.

Велика Британія в рамках санкцій заморозила 583 млрд євро активів російських банків та компаній на власній території.