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З'явилася карта відновлення українських регіонів Заходом
З’явилася карта відновлення українських регіонів Заходомhttps://racurs.ua/ua/n172385-z-yavylasya-karta-vidnovlennya-ukrayinskyh-regioniv-zahodom.htmlРакурс
З’явилася мапа відновлення українських регіонів Заходом після закінчення війни з росією. Її показали під час виступу очільника українського Кабміну Дениса Шмигаля на конференції у швейцарському Лугано, присвяченій відновленню України.
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На карті видно, які країни погодилися чи запропонували відновлювати області України, які постраждали під час війни:
- Німеччина — Чернігівську;
- Канада — Сумська;
- США та Туреччина — Харківську;
- Чехія, Фінляндія та Швеція — Луганську;
- Бельгія — Миколаївську;
- Швеція та Нідерланди — Херсонську;
- Швейцарія — Одеську;
- Норвегія — Кіровоградську;
- Австрія — Запорізьку;
- Польща та Італія — Донецьку.
План відновлення України оцінюється наразі у 750 млрд дол. і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії. На цьому наголосив прем'єр-міністр Шмигаль.
Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування, і вони мають понести за це відповідальність, — сказав прем'єр.
Заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд дол., частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.
Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.
Нагадаємо, що 4 липня в Лугано Україна презентувала план, який допоможе відновити економіку після війни. Його мають виконати протягом десяти років. Очікуваними результатами впровадження проектів має стати зростання реального ВВП щороку на 7% і входження України у топ-25 країн світу за індексом людського капіталу.