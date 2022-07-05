З'явилася карта відновлення українських регіонів Заходом

https://racurs.ua/ua/n172385-z-yavylasya-karta-vidnovlennya-ukrayinskyh-regioniv-zahodom.html

Ракурс

З’явилася мапа відновлення українських регіонів Заходом після закінчення війни з росією. Її показали під час виступу очільника українського Кабміну Дениса Шмигаля на конференції у швейцарському Лугано, присвяченій відновленню України.

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На карті видно, які країни погодилися чи запропонували відновлювати області України, які постраждали під час війни:

Німеччина — Чернігівську;

Канада — Сумська;

США та Туреччина — Харківську;

Чехія, Фінляндія та Швеція — Луганську;

Бельгія — Миколаївську;

Швеція та Нідерланди — Херсонську;

Швейцарія — Одеську;

Норвегія — Кіровоградську;

Австрія — Запорізьку;

Польща та Італія — Донецьку.

План відновлення України оцінюється наразі у 750 млрд дол. і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії. На цьому наголосив прем'єр-міністр Шмигаль.

Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування, і вони мають понести за це відповідальність, — сказав прем'єр.

Заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд дол., частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

Нагадаємо, що 4 липня в Лугано Україна презентувала план, який допоможе відновити економіку після війни. Його мають виконати протягом десяти років. Очікуваними результатами впровадження проектів має стати зростання реального ВВП щороку на 7% і входження України у топ-25 країн світу за індексом людського капіталу.