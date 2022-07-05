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Ракурс
Появилась карта восстановления украинских регионов Западом

Появилась карта послевоенного восстановления украинских регионов Западом

5 июл 2022, 12:44
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З’явилася мапа відновлення українських регіонів Заходом після закінчення війни з росією. Її показали під час виступу очільника українського Кабміну Дениса Шмигаля на конференції у швейцарському Лугано, присвяченій відновленню України.



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На карті видно, які країни погодилися чи запропонували відновлювати області України, які постраждали під час війни:

  • Німеччина — Чернігівську;
  • Канада — Сумська;
  • США та Туреччина — Харківську;
  • Чехія, Фінляндія та Швеція — Луганську;
  • Бельгія — Миколаївську;
  • Швеція та Нідерланди — Херсонську;
  • Швейцарія — Одеську;
  • Норвегія — Кіровоградську;
  • Австрія — Запорізьку;
  • Польща та Італія — Донецьку.

План відновлення України оцінюється наразі у 750 млрд дол. і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії. На цьому наголосив прем'єр-міністр Шмигаль.

З'явилася карта відновлення українських регіонів Заходом

Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування, і вони мають понести за це відповідальність, — сказав прем'єр.

Заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд дол., частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

Нагадаємо, що 4 липня в Лугано Україна презентувала план, який допоможе відновити економіку після війни. Його мають виконати протягом десяти років. Очікуваними результатами впровадження проектів має стати зростання реального ВВП щороку на 7% і входження України у топ-25 країн світу за індексом людського капіталу.

Источник: Ракурс


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