Війська рф загрожують напрямку Ізюм — Словʼянськ і атакують дорогу Бахмут — Лисичанськ

https://racurs.ua/ua/n172429-viyska-rf-zagrojuut-napryamku-izum-slov-yansk-i-atakuut-dorogu-bahmut-lysychansk.html

Ракурс

Триває 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

.

Як повідомив у вечірньому зверненні Генеральний штаб ЗСУ, українські підрозділи відбили атаку росіян в напрямку Козача Лопань — Соснівка (Харківщина).

Війська рф створюють умови для наступу в напрямку Ізюм — Словʼянськ і не полишають спроб взяти під повний контроль дорогу Бахмут — Лисичанськ.

Ворог наступав у напрямку Довгеньке — Мазанівка, проте отримав відсіч і відступив із втратами.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку ворог намагається заволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут — Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступи ворога на напрямках Миронівка — Луганське та Гольмівський — Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках для сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

У ранковому зведенні за 6 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські підрозділи відтіснили противника на Краматорському напрямку.