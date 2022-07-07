Европарламент поддержал предоставление Украине помощи на 1 млрд евро. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n172452-milliard-evro-pomoschi-soglasoval-evroparlament-dlya-ukrainy.html

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Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

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Європарламент погодив пропозицію Європейської комісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні для забезпечення бюджетних потреб. Про це 7 липня повідомили в Міністерстві фінансів України.

У фінансовому відомстві зазначили, що рішення ухвалили у безпрецедентно короткий термін. Далі ого повинна підтримати Рада Європейського Союзу. Лише після цього документ набуде чинності.

Чиновники наголошують, що також ці гроші спрямують на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Німеччина має намір надати Україні грантову допомогу на 1 млрд євро.

У квітні Україна просила у країн G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд дол., щоб покрити дефіцит бюджету, пов’язаний з війною, протягом наступних шести місяців.