Агент фсб готовился корректировать ракетные удары по Николаеву. Фото: СБУ

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Агент федеральної служби безпеки росії планував коригувати ракетні удари по Миколаєву.

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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі окупантів встановити місцеперебування бойових позицій ЗСУ поблизу південного фронту. У ході спецоперації затримали мешканця Миколаєва, який, як виявилося, був завербований російськими спецслужбами. Про це 7 липня повідомив прес-центр СБУ.

Зловмисник розвідував дислокацію та переміщення підрозділів українського війська, збирав дані про критичну інфраструктуру та оборонні об'єкти у причорноморських районах. Отриману інформацію зрадник планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та вчинення диверсій на півдні України.

Спецслужба з’ясувала, що російська армія вже використовувала дані агента, який коригував масові ракетні обстріли Миколаєва у період з 26 по 30 червня. Всю інформацію зловмисник переправляв через анонімний Телеграм-канал напряму кураторам або зв’язковому з Донбасу, який з 2014 року був завербований російською агентурою.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента: вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Зловмисника вже затримали та повідомили йому про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114−2 КК України). Також спецслужба встановила особу одесита, якого агентура рф планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста.

Нагадаємо, 5 липня контррозвідка СБУ затримала в Києві помічника нардепа від «Слуги народу», який був російським агентом і вів розвідувально-підривну діяльність в органах влади України. ЗМІ повідомляли, що це помічник Юрія Здебського.