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Зловили шпигуна - СБУ затримала помічника народного депутата «Слуги народу»
Зловили шпигуна — СБУ затримала помічника народного депутата «Слуги народу»https://racurs.ua/ua/n172383-zlovyly-shpyguna-sbu-zatrymala-pomichnyka-narodnogo-deputata-slugy-narodu.htmlРакурс
Контррозвідка СБУ затримала в Києві помічника нардепа від «Слуги народу», який був російським агентом і вів розвідувально-підривну діяльність в органах влади України.
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За інформацією джерел кількох українських ЗМІ в правоохоронних органах, йдеться про помічника депутата зі «Слуги народу» Юрія Здебського (Харків).
В СБУ розповіли, що за співпрацю з росіянами помічник нардепа щомісячно отримував від російських спецслужб 1,5—4 тис. дол.
Помічника завербував за кордоном співробітник ФСБ. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.
Посадовець був завербований співробітником ФСБ Юрієм Водолазкім, згодом той «передав» агента своєму керівнику — Дмітрію Зубарєву. Для збору розвідданих зрадник використовував коло особистих знайомств і статус помічника нардепа.
Найчастіше плата за зраду Батьківщині сягає не більше 300 дол., повідомили в Нацполіції. За період повномасштабного вторгнення росії поліцейські затримали понад 800 диверсантів. Про це 4 липня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
За ці декілька місяців понад 800 диверсантів було затримано і передано для подальших процесуальних дій СБУ. І часто-густо, вони «продаються за тридцять срібняків»: плата за зраду Батьківщині сягає не більше 300 доларів. Наприклад, днями поліція затримала мешканця Бучі, який мав на своєму телефоні активну переписку з представниками окупаційної влади, — сказав Єнін в ефірі єлиних новин.