Зловили шпигуна - СБУ затримала помічника народного депутата «Слуги народу»

https://racurs.ua/ua/n172383-zlovyly-shpyguna-sbu-zatrymala-pomichnyka-narodnogo-deputata-slugy-narodu.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ затримала в Києві помічника нардепа від «Слуги народу», який був російським агентом і вів розвідувально-підривну діяльність в органах влади України.

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За інформацією джерел кількох українських ЗМІ в правоохоронних органах, йдеться про помічника депутата зі «Слуги народу» Юрія Здебського (Харків).

В СБУ розповіли, що за співпрацю з росіянами помічник нардепа щомісячно отримував від російських спецслужб 1,5—4 тис. дол.

Помічника завербував за кордоном співробітник ФСБ. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.

Посадовець був завербований співробітником ФСБ Юрієм Водолазкім, згодом той «передав» агента своєму керівнику — Дмітрію Зубарєву. Для збору розвідданих зрадник використовував коло особистих знайомств і статус помічника нардепа.

Найчастіше плата за зраду Батьківщині сягає не більше 300 дол., повідомили в Нацполіції. За період повномасштабного вторгнення росії поліцейські затримали понад 800 диверсантів. Про це 4 липня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.