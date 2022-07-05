Не платіть за нашу війну, ми боротимемося, а ви будете помирати з голоду - Кулеба про панікерів у Європі. Фото: facebook/Oleg Nikolenko

https://racurs.ua/ua/n172382-ne-platit-za-nashu-viynu-my-borotymemosya-a-vy-pomyratymete-z-golodu-kuleba-pro-panikeriv-u.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент Володимир Зеленський буває надто жорстким у спілкуванні з іноземними колегами.

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Для цього він пригадав випадок з власного досвіду, коли у травні у Давосі американська журналістка Гедлі Гембл запитала в нього: «Чому увесь світ має платити голодом і зростанням цін в енергетиці, бо Україна відмовляється здати свою територію Путіну?».

Кулеба в розмові з «Лівим берегом» сказав, що Зеленський завдяки такому стилю спілкування домігся фундаментальної історичної зміни в ставленні до України: він реально відбив бажання у ключових гравців навіть заїкатися про будь-яке рішення за рахунок поступок України.

Раніше логіка з 2014 року була така: «Давайте Україна зараз отут, отам, отут посунеться, і ми, значить, путіна якось переконаємо». Президент, спілкуючись з людьми, які, скажімо, були схильні до такої логіки, ще до війни категорично її відкидав, але після війни це максимально стало жорстко. Тепер в ключових кабінетах розуміють, що історія «Україна має піти на поступки, щоб ми могли зупинити путіна» більше не працює, — вважає міністр.

Утім, повністю у західному суспільстві така думка ще не відкинута, тому росіяни вкидають в інформаційний простір відповідних експертів і колишніх політиків.