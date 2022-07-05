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Ракурс
Не платіть за нашу війну, ми боротимемося, а ви будете помирати з голоду - Кулеба про панікерів у Європі. Фото: facebook/Oleg Nikolenko

Не платіть за нашу війну, ми боротимемося, а ви помиратимете з голоду — Кулеба про панікерів у Європі

5 лип 2022, 11:25
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент Володимир Зеленський буває надто жорстким у спілкуванні з іноземними колегами.



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Для цього він пригадав випадок з власного досвіду, коли у травні у Давосі американська журналістка Гедлі Гембл запитала в нього: «Чому увесь світ має платити голодом і зростанням цін в енергетиці, бо Україна відмовляється здати свою територію Путіну?».

Кулеба в розмові з «Лівим берегом» сказав, що Зеленський завдяки такому стилю спілкування домігся фундаментальної історичної зміни в ставленні до України: він реально відбив бажання у ключових гравців навіть заїкатися про будь-яке рішення за рахунок поступок України.

Раніше логіка з 2014 року була така: «Давайте Україна зараз отут, отам, отут посунеться, і ми, значить, путіна якось переконаємо». Президент, спілкуючись з людьми, які, скажімо, були схильні до такої логіки, ще до війни категорично її відкидав, але після війни це максимально стало жорстко. Тепер в ключових кабінетах розуміють, що історія «Україна має піти на поступки, щоб ми могли зупинити путіна» більше не працює, — вважає міністр.

Утім, повністю у західному суспільстві така думка ще не відкинута, тому росіяни вкидають в інформаційний простір відповідних експертів і колишніх політиків.

З’являються такі запитання журналістів, такі коментарі експертів, які намагаються знову повернути нас в логіку «а чого ми повинні за вас платити?». Та не платіть, будь ласка! Ми будемо собі воювати, ви будете помирати з голоду, а потім можливі гіпотетичні перемоги росії в Україні надихнуть всіх їм подібних у світі, і вже ви будете воювати. Тільки ви будете воювати зі своїми сусідами, які зрозуміють, що в принципі, ніхто їх зупинити не може. Будь ласка, хочете пережити це пекло — так welcome to пекло, в якому ми вже живемо чотири місяці, — розповів очільник українського МЗС.

Джерело: Ракурс


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