россияне обстреляли Авдеевку, есть жертвы. Фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n172459-rossiyane-obstrelyali-harkov-i-avdeevku-est-jertvy-foto.html

Ракурс

російські військові 7 липня завдали удару по Харкову з реактивних систем залпового вогню.

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Обстріляний був один із районів обласного центру. Попередньо відомо, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб. На місцях працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Ворог обстрілює місто підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста, — зазначив очільник області.

Пізніше радник голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook повідомила, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб, а двоє людей загинули.

Не припиняють росіяни обстрілювати й мирні міста на Донбасі. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що під постійними обстрілами перебуває Авдіївка. З вечора 6 липня окупанти обстріляли місто понад 10 разів.

Ворог гатив по цивільній інфраструктурі — лікарні, житлових кварталах, автобазі та Авдіївському коксохімічному заводу. Зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але це лише попередні дані.

Кириленко наголосив, що залишатися в Авдіївці небезпечно, тому закликав мешканців евакуюватися.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по центру міста Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, а шестеро дістали поранення, також російська ракета пошкодила шість будівель, у тому числі готель та житлову багатоповерхівку.