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Ракурс
росія атакувала ракетами Краматорськ. Фото: ОПУ

росія завдала ракетного удару по Краматорську — є жертви та руйнування (ВІДЕО)

7 лип 2022, 15:50
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Ракетний обстріл міста Краматорськ Донецької області вдень 7 липня здійснила російська федерація.



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Окупанти завдали авіаудару по центру міста. Зараз відомо про одного загиблого та шістьох поранених, але ці цифри можуть змінитися. Російська ракета також пошкодила шість будівель, у тому числі готель та житлову багатоповерхівку. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Очільник області упевнений, що окупанти знали про те, що атакували мирних людей.

Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть, — заявив він.

Кириленко також закликав мешканців тимчасово евакуюватися, бо це допоможе зберегти життя.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України прогнозують, що після встановлення контролю над Луганською областю росіяни можуть сили для захоплення найбільших міст Донецької та Луганської областей — Краматорська та Слов’янська. В оборонному відомстві переконували, що Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: Ракурс


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