Остров Змеиный, фото: ВМС

https://racurs.ua/n172477-geroicheskiy-ostrov-fotografii-zmeinogo-raznyh-let-pokazali-vms-foto.html

Ракурс

Острів Зміїний певний час перебував під російською окупацією. Наприкінці червня рашисти були змушені з нього відступити, а вчора, 7 липня, на ньому встановили Державний прапор України.

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Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 8 липня, опублікували підбірку фотознімків Зміїного, зроблених військовими кореспондентами за період з 1994 по 2022 роки.