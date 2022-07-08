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Остров Змеиный, фото: ВМС
Героический остров — фотографии Змеиного разных лет показали ВМС (ФОТО)https://racurs.ua/n172477-geroicheskiy-ostrov-fotografii-zmeinogo-raznyh-let-pokazali-vms-foto.htmlРакурс
Острів Зміїний певний час перебував під російською окупацією. Наприкінці червня рашисти були змушені з нього відступити, а вчора, 7 липня, на ньому встановили Державний прапор України.
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Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 8 липня, опублікували підбірку фотознімків Зміїного, зроблених військовими кореспондентами за період з 1994 по 2022 роки.
Зміїний — це Україна! — наголошують у ВМС. — Чужого не хочемо, своє повернемо!
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