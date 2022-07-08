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Остров Змеиный, фото: ВМС

Героический остров — фотографии Змеиного разных лет показали ВМС (ФОТО)

8 июл 2022, 14:59
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Острів Зміїний певний час перебував під російською окупацією. Наприкінці червня рашисти були змушені з нього відступити, а вчора, 7 липня, на ньому встановили Державний прапор України.



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Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 8 липня, опублікували підбірку фотознімків Зміїного, зроблених військовими кореспондентами за період з 1994 по 2022 роки.

Зміїний — це Україна! — наголошують у ВМС. — Чужого не хочемо, своє повернемо!

1994 рік. Плановий об’їзд прикордонних підрозділів. Розвантаження майна для застави за допомогою саморобної «бурбухайки». Цивільні. Дружини і діти прикордонників. Фото: ВМС

1998 рік. Інспекційна поїздка на острів начальника штабу ПВ України генерал-майора Павла Шишоліна, фото: АрміяInform

2000 рік, кадри зроблені на кольорову плівку тоді ще рідкісним в наших краях фотоапаратом Canon. Ймовірно, одне з найперших кольорових панорамних зображень Зміїного. Фото: АрміяInformЛистопад 2007. Делегація чиновників і експертів для оцінки «фронту робіт» на острові, фото: АрміяInform

Січень 2008 року. Закладка фундаменту нового приміщення прикордонної застави. Фото: АрміяInform

Липень 2008 року. Урочисте відкриття нової застави за участі президента України Віктора Ющенка, фото: АрміяInform

2018 рік. Уперше в історії міжнародних навчань «Сі Бриз» військові маневри відбулися в районі острова та на самому Зміїному, фото: ВМС

30 червня 2022 року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що окупанти залишили острів, а на «прощання» — піддали Зміїний масованому бомбардуванню, фото: ВВС

7 липня 2022 року на острові знову замайорів український прапор! Фото: ВМС

Источник: Ракурс


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