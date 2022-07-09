Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Фото: Павел Кириленко в Facebook

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Ракурс

Агресія росії проти мирного населення України продовжується.

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У суботу, 9 липня, окупанти обстріляли Кривий Ріг з РСЗВ «Град», снаряди падали у житлових кварталах Інгулецького району. Росіяни випустили по місту 10 ракет, але будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Унаслідок ранкового обстрілу загинула кухарка дитячого садку, яка саме йшла на роботу, і 20-річна спортсменка, яка разом із батьком тренувалася на спортмайданчику. Працівниця дитсадка загинула на місці, а молоду дівчину госпіталізували з серйозними ураженнями області серця та печінки. Лікарі боролися за її життя, але вона померла. Батько спортсменки також дістав численні осколкові поранення і був госпіталізований.

За даними прокуратури, окупанти обстрілювали Кривий Ріг забороненими касетними боєприпасами. Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також 9 липня ворог активно обстрілював Донеччину, внаслідок обстрілів загинули троє осіб. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook, одна людина загинула у Мар’їнці, а в Костянтинівці після п’яти прильотів по житлових будинках загинула одна особа, а троє дістали поранення.

Одна особа загинула, а одна дістала поранення у селі Переїзне Званівської громади. Четверо цивільних дістали поранення у Світлодарській громаді. В Авдіївці зафіксували понад 10 вибухів, інформація про жертви там зараз уточнюється.

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти з «Іскандерів» вдарили у двір двох житлових будинків у центрі Харкова. Один будинок частково зруйнувався, а другий повністю. З завалів першого будинку дістали двох людей, в тому числі 12-річну дитину, повідомили на місці рятувальники.