ПВО ограничивает возможности авиации рф, которая не залетает в воздушное пространство Украины

https://racurs.ua/n172555-pvo-ogranichivaet-vozmojnosti-aviacii-rf-kotoraya-ne-zaletaet-v-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy.html

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Вже два з половиною місяці російська авіація не заходить в зону, контрольовану українською ППО.

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Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 10 липня.

Вони діють з-за меж території України, не входять в зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими, — каже Юрій Ігнат.

Ігнат розповів, що протиповітряна оборона ЗСУ озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, але українські підрозділи використовують її максимально ефективно.

ППО ЗСУ працюють під час війни за умов, коли потрібно постійно переміщуватись, уникати ракетних атак ворога. Відповідно і ворог, не бажаючи бути збитим, змінює тактику застосування своєї авіації, — зазначив речник командування Повітряних сил.

Відповідно до статистики російських втрат Генштабу ЗСУ, ворог втратив у небі України від 24 лютого 217 літаків.