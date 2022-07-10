Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили мемориал Василия Слипака возле Бахмута

https://racurs.ua/n172554-rossiyskie-okkupanty-i-kollaboranty-unichtojili-memorial-vasiliya-slipaka-vozle-bahmuta-video.html

Ракурс

Російські окупанти та колаборанти знищили меморіал Василя Сліпака біля Бахмута. Про це повідомив 10 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він також опублікував у мережі відповідне відео з діями російських воєнних злочинців.

Це не вперше росіяни та колаборанти руйнують меморіал Василю Сліпаку, встановлений у серпні 2019 поблизу селища Луганське у Бахмутському районі Донецької області.

16 серпня 2019 року командування 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького разом з художником-волонтером Олегом Ганжою за сприяння волонтерів встановили меморіал.

З початком вторгнення меморіал був знищений 28 лютого 2022 року російськими окупантами. Відновили його воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. 7 березня меморіал знищено вдруге, але його знову відновили 17 березня.

Василь Сліпак (1974−2016) — всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України.

Позивний «Міф». Загинув у бою від кулі снайпера. Кавалер ордена «За мужність» І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».