Владимир Зеленский, фото: «Аргументы Недели»

https://racurs.ua/n172575-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekt-ob-osobom-statuse-polyakov-duda.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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Про це сьогодні, 11 липня, під час заходів, присвячених пам’яті Волинської трагедії, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє «Польське радіо».

Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні, — зазначив Дуда. — Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: «Ми вітаємо вас тут на особливих правах». Нехай це буде для нас якимось знаком.

Дуда, згадуючи жертв Волинської трагедії, наголосив, що в жодному разі не має йтися про помсту, оскільки від цього не виграє ні Київ, ні Варшава.

Знаєте, кому це вигідно? Тій країні, яка сьогодні намагається позбавити Україну свободи й землі, забрати в України незалежність, велику мрію про власну суверенну, незалежну, сильну країну, яку роками українці втілювали у життя, — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, Зеленський у травні пообіцяв подати до парламенту законопроект про статус і допомогу польським громадянам в Україні, аналогічний до ухваленого раніше Сеймом Польщі щодо українців.

Джерело: «Польське радіо»