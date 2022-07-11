Точные удары ВСУ по российским базам за 14 дней подсчитали эксперты. Фото:

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Збройні сили України за останні два тижні завдали низку точних ударів по ворожих об'єктах, які розташовані на окупованих територіях.

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З кінця червня до початку липня армія влучно атакувала понад 10 точних ударів по базах російських військ, нафтобазах та по ворожих складах боєприпасів. Атаковані були 14 військових об'єкти, які знаходилися в 5−75 км від лінії фронту. Точність і якість попадання по російських складах і базах вказує на роботу західної зброї. Про це 11 липня повідомляє «ВВС Україна».

У статті повідомляється, що офіційно ні Генштаб ЗСУ, ні міністерство оборони росії не повідомляли про такі випадки. Інформацію та відеодокази поширювали в соцмережах очевидці вибухів, військові журналісти та блогери по обидва боки, а також місцеві чиновники. Деякі випадки підтверджували у Збройних силах.

За словами відставного полковника ЗСУ і колишнього заступника начальника факультету ракетних військ й артилерії Академії Сухопутних військ Петра П’ятакова, точні удари української армії по російських складах та нафтобазах мають не тільки психологічний ефект, але й впливає на стан справ на фронті.

Хоча певний запас боєкомплекту й знаходиться на передових позиціях біля лінії фронту, але через інтенсивність бойових дій ці боєприпаси швидко закінчаться.

Італійський військовий аналітик Томас Трейнер розповів про схему постачання боєприпасів. Спочатку в росії вантажать 2−4 тис. т боєприпасів, які везуть в Україну, складують, а потім вручну перевантажують на машини й розвозять на передові позиції. Тепер окупантам доведеться робити це вже на відстані 90−100 км від лінії фронту. Таким чином доставка палива, боєкомплекту та продовольства на передову займатиме більше час та сил.

Нагадаємо, 9 липня в місті Харцизьк у Донецькій області вибухнув склад з боєприпасами загарбників. Окуповане з 2014 місто розташоване за 30 км на схід від Донецька.

Джерело: «ВВС Україна»