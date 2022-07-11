Ахметов отказывается от своих телеканалов из-за закона об олигархах

Ахметов отказывается от своих телеканалов из-за закона об олигархахhttps://racurs.ua/n172579-ahmetov-otkazyvaetsya-ot-svoih-telekanalov-iz-za-zakona-ob-oligarhah.htmlРакурс
Рінат Ахметов, український мільярдер, вирішив відмовитися від свого медіабізнесу через набрання чинності законом"Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
Про це йдеться у заяві Ахметова, оприлюдненій сьогодні, 11 липня, на сайті його компанії SCM.
Цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ, — зазначається в повідомленні.
За словами Ахметова, шестирічний термін, визначений цим законом для продажу медіаактивів, та російська воєнна агресія не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.
Директор з комунікацій SCM Наталія Ємченко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що рішення торкнеться всіх медіаактивів Ахметова, зокрема й групи спортивних каналів «Футбол». Вона уточнила, що йдеться лише про повернення ліцензій, а не передачу відповідних активів держав.
Ми повертаємо лише ліцензії. Ми не передаємо активи, — наголосила Ємченко.