Ахметов отказывается от своих телеканалов из-за закона об олигархах

Ринат Ахметов

https://racurs.ua/n172579-ahmetov-otkazyvaetsya-ot-svoih-telekanalov-iz-za-zakona-ob-oligarhah.html

Ракурс

Рінат Ахметов, український мільярдер, вирішив відмовитися від свого медіабізнесу через набрання чинності законом"Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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Про це йдеться у заяві Ахметова, оприлюдненій сьогодні, 11 липня, на сайті його компанії SCM.

Цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ, — зазначається в повідомленні.

За словами Ахметова, шестирічний термін, визначений цим законом для продажу медіаактивів, та російська воєнна агресія не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Директор з комунікацій SCM Наталія Ємченко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що рішення торкнеться всіх медіаактивів Ахметова, зокрема й групи спортивних каналів «Футбол». Вона уточнила, що йдеться лише про повернення ліцензій, а не передачу відповідних активів держав.