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Ракурс
владимир путин

Кулеба призывает мир отреагировать на «новые паспортные фантазии путина»

11 июл 2022, 21:18
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Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на запровадження російським диктатором володимиром путіним спрощеного порядку надання російського громадянства для українців.



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На думку Кулеби, такою відповіддю можуть бути термінове надання Україні більш важкого озброєння та запровадження нових санкцій проти рф. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністр наголошує, що українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал.

Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі, — зазначає Кулеба.

Міністр наголошує, що зволікання лише заохочуватиме рф до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки у світі.

Источник: Ракурс


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