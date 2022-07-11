Кулеба закликає світ відреагувати на «нові паспортні фантазії путіна»

володимир путін

https://racurs.ua/ua/n172583-kuleba-zaklykaie-svit-vidreaguvaty-na-novi-pasportni-fantaziyi-putina.html

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Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на запровадження російським диктатором володимиром путіним спрощеного порядку надання російського громадянства для українців.

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На думку Кулеби, такою відповіддю можуть бути термінове надання Україні більш важкого озброєння та запровадження нових санкцій проти рф. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністр наголошує, що українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал.

Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі, — зазначає Кулеба.

Міністр наголошує, що зволікання лише заохочуватиме рф до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки у світі.