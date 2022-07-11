Кулеба закликає світ відреагувати на «нові паспортні фантазії путіна»https://racurs.ua/ua/n172583-kuleba-zaklykaie-svit-vidreaguvaty-na-novi-pasportni-fantaziyi-putina.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на запровадження російським диктатором володимиром путіним спрощеного порядку надання російського громадянства для українців.
На думку Кулеби, такою відповіддю можуть бути термінове надання Україні більш важкого озброєння та запровадження нових санкцій проти рф. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба МЗС України.
Міністр наголошує, що українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал.
Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі, — зазначає Кулеба.
Міністр наголошує, що зволікання лише заохочуватиме рф до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки у світі.