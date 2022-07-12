Украинские войска отбили попытки штурма россиян. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n172588-ukrainskie-voiny-otbili-shturm-okkupantov-na-dvuh-napravleniyah-genshtab.html

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Війна в Україні триває вже 139-ту добу. Вчора, 11 липня, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація була без суттєвих змін. Росіяни обстріляли із реактивної артилерії район Старикового Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог гатив із артилерії та реактивних систем залпового вогню по районах Харкова, по населених пунктах Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Противник намагався вести штурм у напрямку Дементіївки, але його жорстоко придушили. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 12 липня.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися штурмувати, щоб покращити своє тактичне положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Українська армія відігнала окупантів назад. Райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки були обстріляні зі ствольної та реактивної артилерії.

Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, обстрілював позиції вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Словʼянському напрямку артилерія окупантів працювала неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

На Бахмутському напрямку росіяни з танків, ствольної та реактивної артилерії гатили в районах Яковлівкиа, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершині, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

На Південнобузькому напрямку росіяни хочуть утримати зайняті рубежі, а щоб призупинити наступ ЗСУ обстріляли з артилерії райони Степової Долини, Лупаревого, Нової Зорі, Новогригорівки, Любомирівки, Осокорівки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар'єрного, Тернівки, Поляни, Киселівки, Первомайського, Шевченкового, Посад-Покровськогое, Українки та Прибузького. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Зарічного.

Нагадаємо, 10 липня росіяни намагалися наступати у напрямку Мар’їнки, але ворожий штурм провалився. Однак ЗСУ відбили штурм окупантів і загарбники ганебно побігли назад.