Окупанти ганебно втікали після відбиття атаки поблизу Мар’їнки. Фото:

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Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 138 діб.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося, росіяни обстріляли зі ствольної артилерії район Карповичів Чернігівської області. На Слобожанському напрямку ворог з танків, артилерії та РСЗВ завдав ударів по Харкову, Базаліївці, Петрівцях, Руських Тишках, Слатиному, Прудянці, Рубіжному і Благодатному. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 11 липня.

На Слов’янському напрямку противник завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії по околицях Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог веде штурм й обстрілює позиції української армії вдовж лінії зіткнення. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Краматорському напрямку загарбники обстріляли з РСЗВ та ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Ворожі міномети та артилерія працювали на Бахмутському напрямку — були обстріляні позиції неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони Авдіївки, Карлівки, Мар’їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір’я, и Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам’янського. Авіація росії завдала ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Ворог намагався наступати у напрямку Мар’їнки, але ворожий штурм провалився — під вогнем українських військових окупанти ганебно побігли назад.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії в районах Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

Нагадаємо, 9 липня на Донецькому напрямку намагалися штурмувати на напрямку Золотарівка — Верхньокамʼянське. Українська армія змусила окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.