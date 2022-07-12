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Ракурс
Встреча союзников в формате «Рамштайн». Фото: пресс-служба Пентагона

Новую встречу союзников в формате «Рамштайн» анонсировал Пентагон

12 июл 2022, 10:21
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Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня.



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Зустріч у форматі «Рамштайн» цього разу пройде в онлайн-режимі. Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Американський міністр поінформував українського колегу про допомогу Сполучених Штатів у галузі безпеки України. Розповів подробиці про новий пакет на 400 млн дол., про який було оголошено 8 липня.

Також посадовці обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України — так званий «Рамштайн-3». Тоді зібралися представники оборонних відомств близько 50 країн. Тоді було вирішено, що ЗСУ отримають РСЗВ HIMARS, а Німеччина передасть українській армії три пускові установки M270 MARS та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу.

Источник: Ракурс


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