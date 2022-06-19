За российский военный флот, до дна - Резников рассказал тост клуба “Рамштайн”

https://racurs.ua/n171866-za-rossiyskiy-voennyy-flot-do-dna-reznikov-rasskazal-tost-kluba-ramshtayn.html

Ракурс

Російський військовий корабель знову згадали під час міжнародної конференції з питань оборонної допомоги Україні на американській базі «Рамштайн» у Німеччині. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Очільник оборонного відомства подякував українцям, які 18 червня привітали його з днем народження та розповів дотепний тост.

Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу «Рамштайн»: «За російський воєнний флот, до дна!», — написав Резніков у Фейсбук.

Нагадаємо, міжнародна оборонна ініціатива конференція з питань допомоги Україні провела вже три зустрічі на базі «Рамштайн». Організатором заходу виступає Вашингтон з метою координації міжнародної підтримки Києва під час та після завершення війни. У третій конференції взяли участь понад 45 країн, зокрема Японія, Туніс, Кенія, Ліберія тощо. Під час зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив: «Поставлене завдання зміцнити обороноздатність України та змусити росію припинити агресивні дії щодо своїх сусідів». Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі «Рамштайн»:

наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;

НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;

Україна переможе.

За підсумками зустрічі Україні нададуть 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також — гелікоптери від Словаччини, артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини.