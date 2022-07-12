ВСУ уничтожили еще один склад боекомплекта оккупантов в Херсонской области

https://racurs.ua/n172615-vsu-unichtojili-esche-odin-sklad-boekomplekta-okkupantov-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

ЗСУ знищили ще один склад з боєкомплектом окупантів на Херсонщині.

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Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ ЗСУ поцілив у ще один склад боєприпасів у селі Чарівне. Про це 12 липня розповіли в оперативному командуванні «Південь».

Крім того, в окупованій Новій Каховці після знищення складу росіян 12 липня знову лунали вибухи.

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок також спалахнула масштабна пожежа. Попередньо: пожежа спалахнула на території Донецького заводу транспортного обладнання, де російські окупанти облаштували свої склади зброї. На відео, які поширюють місцеві жителі, чутно детонацію.