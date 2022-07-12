Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили еще один склад боекомплекта оккупантов в Херсонской области

ВСУ уничтожили еще один склад боекомплекта оккупантов в Херсонской области

12 июл 2022, 20:12
999

ЗСУ знищили ще один склад з боєкомплектом окупантів на Херсонщині.



.

Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ ЗСУ поцілив у ще один склад боєприпасів у селі Чарівне. Про це 12 липня розповіли в оперативному командуванні «Південь».

Крім того, в окупованій Новій Каховці після знищення складу росіян 12 липня знову лунали вибухи.

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок також спалахнула масштабна пожежа. Попередньо: пожежа спалахнула на території Донецького заводу транспортного обладнання, де російські окупанти облаштували свої склади зброї. На відео, які поширюють місцеві жителі, чутно детонацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров