Вибух на російському складі в Новій Каховці. Фото: Олег Батурін у Facebook

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Ракурс

Вибух на складах російських боєприпасів пролунав в окупованій Новій Каховці.

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Яскравий «феєрверк» почався після влучання Збройних сил України. Напередодні загарбники привезли на склад боєприпаси. У навколишніх будинках від вибуху повилітали вікна. Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив у Facebook.

У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами, — зазначив він.

За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, наступними цілями для українських військових стануть накопичення російської техніки. В ефірі національного телемарафону він заявив, що ці об'єкти повністю знаходяться в радіусі ураження ЗСУ тими засобами, які в них сьогодні є.

Фактично Олешки відразу за Антонівським мостом, невелика дистанція. Але вони розташовують їх, на щастя, не в межах міста, а в інших локаціях. Наші воїни намагаються робити так, щоб не було втрат серед мирного населення, — каже Соболевський.

Також він зазначив, що після регулярних вибухів на російських складах загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Військовослужбовці рф збільшили кількість фільтраційних блокпостів на території регіону.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що за останні два тижні ЗСУ завдали понад 10 точних ударів по базах російських військ, нафтобазах та по ворожих складах боєприпасів. Атаковані були 14 військових об'єктів, які знаходилися в 5−75 км від лінії фронту.