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Ракурс
Чарівне влучання - ЗСУ знищили ще один склад боєкомплекту окупантів на Херсонщині

Чарівне влучання — ЗСУ знищили ще один склад боєкомплекту окупантів на Херсонщині

12 лип 2022, 20:12
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ЗСУ знищили ще один склад з боєкомплектом окупантів на Херсонщині.



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Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ ЗСУ поцілив у ще один склад боєприпасів у селі Чарівне. Про це 12 липня розповіли в оперативному командуванні «Південь».

Крім того, в окупованій Новій Каховці після знищення складу росіян 12 липня знову лунали вибухи.

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок також спалахнула масштабна пожежа. Попередньо: пожежа спалахнула на території Донецького заводу транспортного обладнання, де російські окупанти облаштували свої склади зброї. На відео, які поширюють місцеві жителі, чутно детонацію.

Джерело: Ракурс


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