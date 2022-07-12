Катерину II в Одесі мусить замінити порноактор і герой інтернет-мемів - петиція до Зеленського

https://racurs.ua/ua/n172614-katerynu-ii-v-odesi-musyt-zaminyty-pornoaktor-i-geroy-internet-memiv-petyciya-do-zelenskogo.html

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Петиція на сайті президента України про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на скульптуру американського актора Біллі Херрінгтона набрала упродовж 50 днів необхідні 25 тис. голосів.

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Тепер її має розглянути президент.

Автор петиції Олексій Матвєєв вважає, що «Катерина II є суперечливою історичною фігурою, яка своїми діями завдала великої шкоди українській державності та культурі».

Він пропонує встановити пам’ятник, де актор Біллі Херрінгтон (1969−2018) сидітиме за барною стійкою із пляшкою пива. Херрінгтон відомий як порноактор і герой інтернет-мемів.

Катерина II (1729−1796), своєю чергою, відома як російська імператриця, яка 1764 року ліквідувала державу запорізьких козаків — Гетьманщину, а 1775-го — Запорізьку Січ, остаточно приєднавши значну частину українських територій. Крім того, вона поширила кріпацтво на Україну. Пам’ятник Катерині встановили в центрі Одеси на початку минулого століття і повернули на історичне місце у 2006 році.

Збір підписів за встановлення пам’ятника Біллі Херрінгтону триватиме ще 39 днів.

Автор петиції так пояснив свою мотивацію: