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Ракурс
Катерину II в Одесі мусить замінити порноактор і герой інтернет-мемів - петиція до Зеленського

Катерину II в Одесі мусить замінити порноактор і герой інтернет-мемів — петиція до Зеленського

12 лип 2022, 20:00
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Петиція на сайті президента України про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на скульптуру американського актора Біллі Херрінгтона набрала упродовж 50 днів необхідні 25 тис. голосів.



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Тепер її має розглянути президент.

Автор петиції Олексій Матвєєв вважає, що «Катерина II є суперечливою історичною фігурою, яка своїми діями завдала великої шкоди українській державності та культурі».

Він пропонує встановити пам’ятник, де актор Біллі Херрінгтон (1969−2018) сидітиме за барною стійкою із пляшкою пива. Херрінгтон відомий як порноактор і герой інтернет-мемів.

Катерина II (1729−1796), своєю чергою, відома як російська імператриця, яка 1764 року ліквідувала державу запорізьких козаків — Гетьманщину, а 1775-го — Запорізьку Січ, остаточно приєднавши значну частину українських територій. Крім того, вона поширила кріпацтво на Україну. Пам’ятник Катерині встановили в центрі Одеси на початку минулого століття і повернули на історичне місце у 2006 році.

Збір підписів за встановлення пам’ятника Біллі Херрінгтону триватиме ще 39 днів.

Автор петиції так пояснив свою мотивацію:

Відмова від сумнозвістно російської спадщини та гучна заява, що Одеса це не якесь провінційне містечко російської імперії, Одеса не є частиною російської культури, а має свою культуру та почуття гумору.

Чіткий сигнал України про підтримку ЛГБТ спільноти.

Це весело та смішно.

Усі студенти Одеських ВНЗ після отримання диплому зможуть випити пива з Біллі Геррінґтоном.

Постать Біллі Геррінґтон має великий культурний вплив в інтернеті та поява такого пам’ятника стане дуже популярним туристичним атракціоном.

Таємно.

Меми.

Джерело: Ракурс


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