Ярославський повернувся в Україну, здав ДНК-експертизу і прийде на допит

https://racurs.ua/ua/n172613-yaroslavskyy-povernuvsya-v-ukrayinu-zdav-dnk-ekspertyzu-i-pryyde-na-dopyt-up.html

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Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, якого підозрюють у причетності до резонансної ДТП у лютому (після чого він спішно залишив країну) раптово повернувся до України, здав біологічні зразки для ДНК-експертизи та прийде на допит до прокуратури.

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Про це 12 липня повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною Ярославський з адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто знаходився за кермом авто з кортежу Ярославського, яке на початку лютого 2022 року переїхало людину (за однією з версій це був сам Ярославський, що бізнесмен заперечує).

Після перетину кордону бізнесмен повинен приїхати до прокуратури на допит як свідок.

Ярославському зараз 62 роки, тобто він будь-якої миті зможе безперешкодно залишити країну.

За даними УП, у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною Ярославський з адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежу Ярославського на початку лютого 2022 року, яке переїхало людину.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів.

Історія питання

12 липня Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, повернувся в країну через кордон зі Словаччиною.

9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв — Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.

Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водій, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують «приховування злочину», а не провину за ДТП.

За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.

Ярославський 10 лютого вилетів з України — нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого.