ЗСУ ліквідували командира волгоградської дивізії - щоб підтвердити особу полковника довелося робити тест ДНК

https://racurs.ua/ua/n172612-zsu-likviduvaly-komandyra-volgogradskoyi-dyviziyi-schob-pidtverdyty-osobu-polkovnyka-dovelosya.html

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ЗСУ ліквідували російського полковника, командира волгоградської 20 мотострілецької дивізії зі складу 8 армії росії Олексія Горобця.

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Про це 12 липня повідомив волгоградський ресурс «Блокнот Волгограда» з посиланням на слова вдови.

Для підтвердження особи полковника «довелося робити тест ДНК».

Подзвонили з командування та повідомили, — пояснила Ганна Горобець. — Дата та місце похорону поки не обрано.

11 липня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук називав прізвище Горобця серед загиблих окупантів високого рангу, які, ймовірно, були знищені РСЗВ HIMARS в окупованій частині Херсонської області.

За його словами, ЗСУ вдарили по штабу росіян, внаслідок чого загинули Горобець, начштабу 22 армійського корпусу генерал-майор Насбулін, підполковник Коваль, підполковник Гордєєв і полковник Кенс.

Звідки у Братчука ця інформація, поки невідомо.

2021 року міністерство оборони рф вирішили відродити 20-ту гвардійську мотострілецьку Прикарпатсько-Берлінську Червонопрапорну ордена Суворова дивізію. Вона входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії з дислокацією у Волгограді та Камишині.