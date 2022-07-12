Освободить всю страну - Данилов подтвердил задачу Зеленского о деоккупации Украины

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Ракурс

Володимир Зеленський поставив військовим завдання звільнити всю територію України від російських окупантів.

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Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в ефірі «Радіо Свобода».

Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не можемо одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб усі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості, — зазначив Данілов.

Крім того, секретар РНБО повідомив, що «іноземна зброя працює бездоганно» і це може прискорити деокупацію українських територій.

У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їх штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати, — сказав Данілов.

10 липня Данілов потролив путіна, коли заявив, що «кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни».