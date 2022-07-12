В СНБО подтвердили уничтожение ГБР материалов громких дел

https://racurs.ua/n172620-v-snbo-podtverdili-unichtojenie-gbr-materialov-gromkih-del-video.html

Ракурс

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.

.

Він вважає, що «покарання буде невідворотним».

Данілов фактично підтвердив інформацію ЗМІ про знищення частини гучних проваджень.

Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24−25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було, — зазначив Данілов у коментарі «Радіо Свобода».

«Ракурс» писав про розслідування журналістів телеканалу «Настоящее время», які повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищували важливі документи.

У період з 24 по 26 лютого, посадовими особами ДБР знищено матеріали по 140 кримінальним справам та по 500 негласними слідчим діям. Відомство офіційно спростувало факт знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах, але водночас повідомило, що «проводить службове розслідування за фактом знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах».