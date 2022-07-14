Россияне уничтожили два моста вблизи Славянска, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ

https://racurs.ua/n172654-rossiyane-unichtojili-dva-mosta-vblizi-slavyanska-chtoby-sderjat-kontrnastuplenie-vsu-karta.html

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ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу двох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

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Росіяни обстріляли позиції ЗСУ з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Крім того, армія рф завдала авіаудари неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС.

Спроби російського наступу в напрямку Кодеми та Вершини ЗСУ відбили.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 13 липня повідомив, що «російські сили вдарили по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка на північний схід від Слов’янська».

Ці два мости могли дати змогу російським силам наступати на Слов’янськ з південного сходу, півночі та північного заходу.

Крім того, аналітики пишуть, що армія рф провела невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.

Інші ключові висновки американських воєнних експертів Інституту вивчення війни за 13 липня: