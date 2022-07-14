Кремль приказал "субъектам федерации" сформировать добровольческие батальоны для развертывания в Украине - ISW

https://racurs.ua/n172653-kreml-prikazal-subektam-federacii-sformirovat-dobrovolcheskie-batalony-dlya-razvertyvaniya.html

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Президент рф володимир путін спустив наказ формувати «добровольчі батальйони» для відряджання на війну проти України.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати «добровольчі батальйони» для участі у війні в Україні.

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в росії, — йдеться у висновку ISW за 13 липня.

За шестимісячний контракт чоловікам у рф пропонуватимуть зарплату від 3 тис. 750 до 6 тис. дол.

У батальйони можуть сформуватися 34 тис. новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон рф створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Крім того, аналітики пишуть, що проросійська окупаційна влада збільшує фінансові стимули для цивільних осіб, які працюють на окупованій Україні.

Окупаційна влада рф може створювати умови для насильницького переселення українських дітей з окупованих територій до Криму.