Армия рф усиливает оборону тыла и готовит наступление на вдоль линии Славянск - Северск - Бахмут

https://racurs.ua/n172688-armiya-rf-usilivaet-oboronu-tyla-i-gotovit-nastuplenie-na-vdol-linii-slavyansk-seversk-bahmut.html

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Російські війська проводять перегрупування для відновлення наступу на місто Сіверськ Донецької області.

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Також вони намагаються покращити тактичне положення для наступу на Словʼянськ, повідомляється у ранковому зведенні з фронтів 15 липня від Генштабу Збройних сил.

Інститут вивчення війни також повідомляє у звіті за 14 липня, що російська армія готується до масштабного наступу вздовж лінії Словʼянськ — Сіверськ — Бахмут. Але поки немає жодних ознак, коли він почнеться. Російські сили, на думку аналітиків ISW, продовжували просуватися до Сіверську, але їх успіхи неясні.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що окупанти посилюють оборону тилу і готують наступ на Сіверськ, а на Бахмутському напрямку українські захисники придушили спроби штурму в районі Кодеми, Білогорівки та Водяного, як і намагання заволодіти селами Спірне та Вершина.

14 липня у центр Вінниці влучили три російські ракети — загинули щонайменше 23 людини, серед них три дитини. У Миколаївській області Збройні сили України знищили чергові військові склади окупантів і пункт управління росіян, а новий очільник Херсонщини розповів, що з початку війни ЗСУ вже деокупували 44 населені пункти в області